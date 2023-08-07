Воздушная тревога распространяется по Украине

Сегодня, 7 августа, в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытие.

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты взяли паузу, чтобы подготовиться к очередным атакам по Украине.

Кроме того, в ВСУ предупреждали, что армия России начинает подтягивать стратегическую авиацию. Таким образом, россияне готовятся к определенным маневрам и могут готовиться к будущим атакам по территории Украины.

Читайте также: