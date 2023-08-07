Воздушная тревога распространяется по Украине

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.
Сегодня, 7 августа, в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытие.
Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты взяли паузу, чтобы подготовиться к очередным атакам по Украине.
Кроме того, в ВСУ предупреждали, что армия России начинает подтягивать стратегическую авиацию. Таким образом, россияне готовятся к определенным маневрам и могут готовиться к будущим атакам по территории Украины.
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