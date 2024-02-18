Воздушная тревога распространяется по Украине: "краснеют" области

В ночь на 18 февраля 2024 года в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.

Также украинские военные предупреждают, что БПЛА приближается к Полтаве с северо-запада.

Позже в Полтавской области раздались взрывы. Об этом сообщили очевидцы.

Напомним, что ранее на Харьковщине раздались взрывы.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.