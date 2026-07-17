Воздушная тревога распространяется по Украине: существует угроза баллистики

Воздушная тревога / © Getty Images

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В Киеве и большинстве областей Украины в пятницу, 17 июля, утром объявлена воздушная тревога!

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения… Сохраняется угроза применения баллистического вооружения с северного направления», — говорится в сообщении ВС.

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Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты и находиться там до отбоя тревоги!

Напомним, украинское законодательство не позволяет работодателю вынуждать работников отрабатывать время, проведенное в укрытии во время воздушной тревоги. В то же время этот период необязательно подлежит оплате, если иное не предусмотрено внутренними документами предприятия.

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