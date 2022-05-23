Воздушная тревога раздается на западе и в центре Украины: все в укрытие! (карта)

Воздушная тревога раздается на западе и в центре Украины: все в укрытие! (карта)

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие.

В 2:00, 23 мая 2000 года, воздушная тревога объявлена почти во всех западных и центральных областях Украины.

Нужно немедленно следовать в укрытие!

Воздушная тревога по состоянию на два часа длится почти на большинстве территории Украины.

Сначала воздушные тревоги звучали в Сумской области, а теперь – на западе и центре Украины. Однако через несколько минут она охватила чуть ли не всю Украину.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!

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Напомним, в Черном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителя крылатых ракет. В готовности к использованию более полутора десятков снарядов. Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства.

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