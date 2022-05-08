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Воздушная тревога раздается снова почти по всей Украине: все в укрытие! (карта)

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Воздушная тревога раздается снова почти по всей Украине: все в укрытие! (карта)

t.me/povitryanatrivogaaa

В 2.14, 8 мая, воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.

Нужно немедленно следовать в укрытие!

Воздушная тревога на 2.14 длится почти по всей территории Украины — кроме Херсонской области и Крыма.

Напомним, украинские войска уничтожили беспилотник кафиров "Форпост" за более $7 млн.

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