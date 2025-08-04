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- Украина
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Воздушная тревога снова охватила всю Украину
Причина тревоги — взлет российского истребителя МиГ-31К, который может атаковать Украину «Кинжалами».
Воздушная тревога в третий день за день объявлена на всей территории Украины 4 августа.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Воздушные силы ВСУ заявили о ракетной опасности для всей Украины из-за взлета в России истребителя МиГ-31К — носителя ракет «Кинжал».
В ВС также сообщили о скоростных целях, летящих в направлении Киева, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областей.
Напомним, до этого момента воздушная тревога 4 августа дважды объявлялась на всей территории Украины. Причинами обеих предыдущих также были взлеты МиГ-31К.
Во время первой тревоги в Хмельницкой области прогремела серия взрывов. Власти подтвердили вражескую атаку на регион.