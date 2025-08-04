Воздушная тревога снова охватила всю Украину

Воздушная тревога в Украине / © ТСН.ua

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Воздушная тревога в третий день за день объявлена на всей территории Украины 4 августа.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Воздушные силы ВСУ заявили о ракетной опасности для всей Украины из-за взлета в России истребителя МиГ-31К — носителя ракет «Кинжал».

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В ВС также сообщили о скоростных целях, летящих в направлении Киева, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областей.

Напомним, до этого момента воздушная тревога 4 августа дважды объявлялась на всей территории Украины. Причинами обеих предыдущих также были взлеты МиГ-31К.

Во время первой тревоги в Хмельницкой области прогремела серия взрывов. Власти подтвердили вражескую атаку на регион.