Воздушная тревога: существует ракетная опасность

Утром среда, 2 августа, в Украине была объявлена воздушная тревога. Есть ракетная опасность.

Об этом стало известно с карты тревог и сообщения ВС ВСУ.

Воздушные силы Украины информируют о том, что зафиксирован взлет МИГ-31К. Мониторинговые чаты также сообщают об активности истребителей.

"Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

По состоянию на 07.32 "покраснели" все регионы Украины.

Карта тревог

Карта тревог по состоянию на 07:32 2 августа.

Напомним, ночью Россия ночью атаковала Украину "шахедами". В частности, звуки взрывов слышали в столице и Одесские области. В КМВА сообщили, что средствами ПВО все воздушные цели, а было более 10 БПЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены.

Также Россияне ударили дронами по Одесщине: что известно об ушибах. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары. Кроме того, поврежден элеватор.

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