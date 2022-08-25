Воздушная тревога в День Независимости в Украине суммарно была объявлена 189 раз

Об этом сообщает Telegram-канал «Карта воздушных тревог».

Также были сообщения о фейковых заминированиях объектов инфраструктуры в таких городах Украины:

Симферополь.

Ровно.

Львов.

Хмельницкий.

Киев.

Официально подтвержденные обстрелы:

Полтавская область (Миргород).

Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи).

Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы).

Хмельницкая область (Шепетовский район).

Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская общины).

Запорожская область (Запорожье).

Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская общины).

Черниговская область (Черниговский район).

Донецкая область (линия разграничения).

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