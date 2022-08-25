Воздушная тревога в День Независимости в Украине суммарно была объявлена 189 раз

Об этом сообщает Telegram-канал «Карта воздушных тревог».
Также были сообщения о фейковых заминированиях объектов инфраструктуры в таких городах Украины:
- Симферополь.
- Ровно.
- Львов.
- Хмельницкий.
- Киев.
Официально подтвержденные обстрелы:
- Полтавская область (Миргород).
- Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи).
- Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы).
- Хмельницкая область (Шепетовский район).
- Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская общины).
- Запорожская область (Запорожье).
- Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская общины).
- Черниговская область (Черниговский район).
- Донецкая область (линия разграничения).
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