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Воздушная тревога в День Независимости в Украине суммарно была объявлена 189 раз

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Воздушная тревога в День Независимости в Украине суммарно была объявлена 189 раз

Фото: pixabay.com

Об этом сообщает Telegram-канал «Карта воздушных тревог».

Также были сообщения о фейковых заминированиях объектов инфраструктуры в таких городах Украины:

  • Симферополь.
  • Ровно.
  • Львов.
  • Хмельницкий.
  • Киев.

Официально подтвержденные обстрелы:

  • Полтавская область (Миргород).
  • Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи).
  • Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы).
  • Хмельницкая область (Шепетовский район).
  • Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская общины).
  • Запорожская область (Запорожье).
  • Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская общины).
  • Черниговская область (Черниговский район).
  • Донецкая область (линия разграничения).

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