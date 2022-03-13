Воздушная тревога в Ивано-Франковске: важное

Мэр города призвал граждан отойти от окон и скрыться в укрытии

Воздушная тревога в Ивано-Франковске.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, вышедший в прямой эфир.

Он сообщил, что была отмена тревоги, но сейчас снова есть угроза. Также он добавил, что не сработала система воздушной тревоги и оповещения – сирины не сработают.

Чиновник не подтвердил и не опроверг информацию о взрывах в городе.

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Мэр города призвал граждан отойти от окон и укрыться в укрытии.

Напоминаем, что не публикуем видео и фото при ударах или артобстреле. Не помогаем врагу, ведь российские кафиры следят и за соцсетями, и за СМИ и корректируют обстрелы.

Напомним, что в 3:30 на ночь 13 марта фактически по всей Украине объявили о воздушной тревоге и призвали украинцев скрыться уйти в укрытиях. Информации о пострадавших и жертвах инцидентов пока нет.

К утру 13 марта начали появляться сообщения об отбое воздушной тревоги в городах и областях.

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