Воздушная тревога: в ряде областей есть угроза баллистического вооружения

В ряде областей Украины во время воздушной тревоги днем 13 июля есть угроза применения баллистического вооружения. Людей просят не игнорировать тревогу.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога", — говорится в сообщении.

Украинцы просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По состоянию на 10:47 воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Карта тревог на 13 июля.

Как сообщалось, ночью на 13 июля воздушная тревога была объявлена в Киеве, Львове и большинстве областей Украины. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА и ракетами.

Утром в ВСУ рассказали о количестве сбитых ракет и дронов во время ночной атаки. Известно, что враг атаковал Украину ударными беспилотниками, а также ракетами. Силы ПВО уничтожили 20 дронов и два "Калибра".

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