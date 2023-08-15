Воздушная тревога: в ряде областей объявлена ракетная опасность

В Украине в 11:15 вторника, 15 августа, была объявлена воздушная тревога в восточных областях. Сообщается о ракетной опасности.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Восточные регионы – ракетная опасность", — говорится в сообщении.

По состоянию на 11.19 сирены раздаются в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Карта тревог на 11:15 вторника, 15 августа.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, к утру 15 августа воздушная тревога охватила всю Украину. Сообщалось о ракетной опасности.

Во время масштабной ночной атаки по Украине оккупанты запустили 28 крылатых ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет.

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