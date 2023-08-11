Масштабная воздушная тревога: в Украине объявлена ракетная опасность

В пятницу, 11 августа, во время воздушной тревоги в Украине было объявлено о ракетной опасности. Первоначально это касалось только нескольких областей. Впоследствии тревога распространилась по всей стране.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Мапа тривог станом на 9:51 11 серпня.

К слову, в 09:14 в Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областях существовала ракетная опасность. Впоследствии, в 09:29 тревогу объявили в Черкасской области. В 09:31 – в Киевской и Черниговской областях. Также сообщается об ракетной опасности.

К слову, чуть раньше, в 08:59 ракетная опасность была объявлена на Днепропетровщине. Тогда же в области раздались сирены. В 09:14 тревога начала распространяться на другие регионы. Уже в 09:45 в этих областях была отменена тревога.

Карта тревог по состоянию на 09:31

Карта тревог по состоянию на 09:31 пятницы, 11 августа.

Как сообщалось, в ночь на 10 августа воздушную тревогу объявляли по всей Украине. Местные жители сообщили о звуках взрывов на юге Ровенщины. Утром стало известно об атаке дронов в области.

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