Воздушная тревога в Украине и работа сил ПВО: главные новости ночи 1 мая 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 1 мая 2023 года от ТСН.ua:
- В полиции советуют не игнорировать воздушную тревогу: готовится суммарный "залп" к сотне ракет Читать далее –>
- Воздушная тревога по всей Украине: ракетная опасность Читать далее –>
- На Днепропетровщине и Киевщине прогремели взрывы — соцсети Читать далее –>
- В Киевской области работает ПВО Читать далее –>
- В Сети появились фото, как люди ожидают воздушную тревогу в метро Читать далее –>
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