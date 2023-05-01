Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога в Украине и работа сил ПВО: главные новости ночи 1 мая 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога в Украине и работа сил ПВО: главные новости ночи 1 мая 2023 года

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 1 мая 2023 года от ТСН.ua:

  • В полиции советуют не игнорировать воздушную тревогу: готовится суммарный "залп" к сотне ракет Читать далее –>
  • Воздушная тревога по всей Украине: ракетная опасность Читать далее –>
  • На Днепропетровщине и Киевщине прогремели взрывы — соцсети Читать далее –>
  • В Киевской области работает ПВО Читать далее –>
  • В Сети появились фото, как люди ожидают воздушную тревогу в метро Читать далее –>

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
16к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация