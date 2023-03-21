Воздушная тревога в Украине: на Донбассе раздаются взрывы

Продолжается беспокойная ночь 21 марта 2023 года
Во время воздушной тревоги 21 марта 2023 года, охватившей несколько областей, согласно сообщению мониторинговых каналов, произошли пуски С-300 по Донбасу. Пока эта информация не подтверждена властями.
В частности, в Краматорске, Константиновке, Дружковке прогремели взрывы. Информация проверяется и уточняется.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях, не забывайте о правиле "двух стен", следите за сообщениями официальных властей.
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