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Воздушная тревога в Украине: на Донбассе раздаются взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1333
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога в Украине: на Донбассе раздаются взрывы

Фото: Pexels

Продолжается беспокойная ночь 21 марта 2023 года

Во время воздушной тревоги 21 марта 2023 года, охватившей несколько областей, согласно сообщению мониторинговых каналов, произошли пуски С-300 по Донбасу. Пока эта информация не подтверждена властями.

В частности, в Краматорске, Константиновке, Дружковке прогремели взрывы. Информация проверяется и уточняется.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях, не забывайте о правиле "двух стен", следите за сообщениями официальных властей.

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Просмотры
1333
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