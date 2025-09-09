Укрытие

Все меньше украинцев ходят в укрытия во время воздушной тревоги.

Психолог Алексей Удовенко объяснил причину. Об этом он написал пост в Instagram.

Психолог отмечает, что нехождение в укрытие — редко о «безразличии». Речь идет о тех случаях, когда укрытие есть, но мы почему-то не ходим туда.

«Мозг привыкает к сиренам, избегание быстро снимает тревогу, мы недооцениваем редкие, но роковые риски, истощение/ПТСР гасят ощущение срочности, а плохая инфраструктура учит „не ходить“, — пишет он.

Психолог отмечает, что выход — не стыд, а план: проверь укрытие, сделай if–then сценарий, «сухую репетицию», договорись с напарником, держи минимальный тревожный пакет.

«Избегание снимает тревогу, но не снимает риск. Выбирай действие», — резюмирует специалист.

Напомним, масштабная атака России по Киеву в ночь на 7 сентября стала первой с начала большой войны, когда в столице погибли не только люди, но и произошло попадание в здание высшего органа исполнительной власти Украины — Кабинета министров.

Всего в результате российских обстрелов 7 сентября в Киеве погибли три человека, среди них — младенец.