Воздушная тревога в Украине: психолог объяснил, почему люди перестали ходить в укрытия — инфографика
Психолог Алексей Удовенко объясняет, как мозг привыкает к сиренам и почему игнорирование укрытий — это не безразличие, а защитная реакция психики.
Все меньше украинцев ходят в укрытия во время воздушной тревоги.
Психолог Алексей Удовенко объяснил причину. Об этом он написал пост в Instagram.
Психолог отмечает, что нехождение в укрытие — редко о «безразличии». Речь идет о тех случаях, когда укрытие есть, но мы почему-то не ходим туда.
«Мозг привыкает к сиренам, избегание быстро снимает тревогу, мы недооцениваем редкие, но роковые риски, истощение/ПТСР гасят ощущение срочности, а плохая инфраструктура учит „не ходить“, — пишет он.
Психолог отмечает, что выход — не стыд, а план: проверь укрытие, сделай if–then сценарий, «сухую репетицию», договорись с напарником, держи минимальный тревожный пакет.
«Избегание снимает тревогу, но не снимает риск. Выбирай действие», — резюмирует специалист.
Напомним, масштабная атака России по Киеву в ночь на 7 сентября стала первой с начала большой войны, когда в столице погибли не только люди, но и произошло попадание в здание высшего органа исполнительной власти Украины — Кабинета министров.
Всего в результате российских обстрелов 7 сентября в Киеве погибли три человека, среди них — младенец.