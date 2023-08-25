Воздушная тревога в Украине третий раз за день: какая причина

В пятницу, 25 августа, по всей территории Украины уже третий раз объявили масштабную воздушную тревогу.

Опасность во всех областях Украины снова связана с активностью тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Очередной взлет МиГ-31К. Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Ранее спикер объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, почему участились взлеты российских МиГов.

По ее словам, таким образом, россияне испытывают систему противовоздушной обороны Украины и собирают информацию. Однако в любой момент из вражеских истребителей могут полететь ракеты.

Поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью и немедленно направляйтесь в укрытие.

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