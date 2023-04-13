Воздушная тревога в Японии и долгосрочная поддержка для Украины: главные новости ночи 13 апреля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные события ночи 13 апреля:
- Боррель высказался о жутком видео казни украинского военнопленного Читать далее –>
- Японцев предупредили об опасности из-за запуска ракеты КНДР Читать далее –>
- Украина получит 115 млрд долл. долгосрочной поддержки от международных партнеров – Шмыгаль Читать далее –>
- В ВР откроют офис по поддержке адаптации законодательства к стандартам ЕС Читать далее –>
- Захватчики атаковали Очаков из РСЗО Читать далее –>
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