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Воздушная тревога в Японии и долгосрочная поддержка для Украины: главные новости ночи 13 апреля

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Воздушная тревога в Японии и долгосрочная поддержка для Украины: главные новости ночи 13 апреля

Ким Чен Ын с 9-летней дочерью наблюдают за запуском смертоносного оружия

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные события ночи 13 апреля:

  • Боррель высказался о жутком видео казни украинского военнопленного Читать далее –>
  • Японцев предупредили об опасности из-за запуска ракеты КНДР Читать далее –>
  • Украина получит 115 млрд долл. долгосрочной поддержки от международных партнеров – Шмыгаль Читать далее –>
  • В ВР откроют офис по поддержке адаптации законодательства к стандартам ЕС Читать далее –>
  • Захватчики атаковали Очаков из РСЗО Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2395
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