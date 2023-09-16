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Воздушная тревога во многих областях Украины, угроза баллистики: карта

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2530
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога во многих областях Украины, угроза баллистики: карта

Воздушная тревога 16 сентября

В субботу, 16 сентября, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога звучит в большинстве областей Украины.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, для областей, где раздается тревога, существует угроза применения баллистического вооружения.

"Внимание! Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Одесская – угроза применения баллистического вооружения!" – говорят в ПС.

Воздушная тревога 16 сентября / ©
Воздушная тревога 16 сентября

Теперь тревога звучит уже в столице Украины Киеве.

Если в вашей области объявлена опасность, немедленно направляйтесь в укрытие!

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Дата публикации
Просмотры
2530
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