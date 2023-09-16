Воздушная тревога во многих областях Украины, угроза баллистики: карта

В субботу, 16 сентября, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Воздушная тревога звучит в большинстве областей Украины.
По сообщению Воздушных сил ВСУ, для областей, где раздается тревога, существует угроза применения баллистического вооружения.
"Внимание! Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Одесская – угроза применения баллистического вооружения!" – говорят в ПС.
Теперь тревога звучит уже в столице Украины Киеве.
Если в вашей области объявлена опасность, немедленно направляйтесь в укрытие!