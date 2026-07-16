Воздушная тревога во время работы: могут ли уволить за прогул или заставить отработать

Укрытие / © Associated Press

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Украинское законодательство не позволяет работодателю заставлять работников отрабатывать время, проведенное в укрытии во время воздушной тревоги. В то же время этот период не обязательно подлежит оплате, если иное не предусмотрено внутренними документами предприятия.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Евгений Булименко.

По словам юриста, работодатель не имеет права в одностороннем порядке требовать от работника компенсировать время, проведенное в укрытии во время воздушной тревоги, путем удлинения рабочего дня или работы в выходные дни.

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Адвокат подчеркнул, что пребывание человека в укрытии во время сигнала воздушной тревоги связано с обеспечением его безопасности, поэтому закон не позволяет заставлять работника «отрабатывать» это время.

В то же время работодатель также не обязан оплачивать часы, в течение которых работник не выполнял свои трудовые обязанности в связи с пребыванием в укрытии, если иной порядок не установлен коллективным договором или внутренними правилами предприятия.

Как следует оформлять отсутствие работника

Евгений Булименко пояснил, что отсутствие сотрудника на рабочем месте во время воздушной тревоги должно быть должным образом задокументировано.

По его словам, работодатель составляет специальный акт непосредственно в день отсутствия работника. Именно этот документ является официальным основанием для учета рабочего времени в период воздушной тревоги.

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Могут ли уволить за прогул?

Юрист отметил, что законодательство, действующее в условиях военного положения, предусматривает специальные гарантии для работников, занятых на территориях активных боевых действий. Для них неявка на работу в связи с ситуацией, связанной с безопасностью, считается уважительной причиной.

В то же время для работников в Киеве и других регионах, не относящихся к территориям активных боевых действий, автоматической защиты от увольнения нет.

Адвокат напомнил, что для определения статуса территорий используется официальный Перечень, утвержденный приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28 февраля 2025 года № 376.

В то же время он подчеркнул, что даже статус «территории возможных боевых действий» не распространяет на работников специальную норму, запрещающую увольнение за неявку на работу. Поэтому работодатель формально может инициировать дисциплинарное производство, если сочтет отсутствие работника прогулом.

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Как защитить свои права

Если работодатель зафиксирует прогул или издаст приказ об увольнении, работник имеет право обжаловать такое решение в суде.

Евгений Булименко рекомендует заранее собирать доказательства, подтверждающие уважительность причин отсутствия. Это могут быть показания свидетелей, фото- и видеоматериалы, подтверждающие нахождение человека в укрытии во время воздушной тревоги.

По словам адвоката, именно такие доказательства могут сыграть решающую роль при судебном рассмотрении спора между работником и работодателем.

Напомним, что в Украине расторжение трудового договора по инициативе работника обычно требует четырнадцати дней дополнительной работы на данной должности. Однако действующее законодательство содержит перечень уважительных причин и критических условий, при которых разрешается уволиться с работы немедленно.

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