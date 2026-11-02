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- Украина
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Воздушная тревога возобновляет работу после кибератаки: какие функции уже доступны
В приложении снова поступают уведомления о тревогах, однако отображение целей на карте временно приостановлено.
Воздушная тревога постепенно возобновляет работу после несанкционированного вмешательства посторонних лиц . Пользователям уже приходят push-уведомления о тревогах.
Об этом сообщила команда приложения .
На карте доступна информация о желтом уровне опасности, который означает дроновую угрозу, и красный массированную дроновую или ракетную. В то же время, отображение целей на карте временно приостановлено.
Ранее из-за постороннего вмешательства команда отключила push-уведомление и временно приостановила работу приложения. Пользователей призывали ни в коем случае не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.
По словам команды, приложение не сохраняет и не использует персональные данные, поэтому угрозы для этих данных нет.
Специалисты продолжают возобновлять работу сервиса и внедряют дополнительные меры защиты, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.
Напомним, что ранее мы писали о том , как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тревога!"