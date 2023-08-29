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Воздушная тревога, взрывы в Луганске и атака беспилотников в РФ: главные новости ночи 29 августа 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2807
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога, взрывы в Луганске и атака беспилотников в РФ: главные новости ночи 29 августа 2023 года

Ночью дважды раздавалась воздушная тревога

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 29 августа 2023:

  • Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника Читать далее –>
  • Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции, потому что полагается на относительно элитную пехоту — ISW Читать далее –>
  • В нескольких областях – воздушная тревога: названная причина Читать далее –>
  • Россиянам снова утомился "украинский беспилотник" на Белгородщине Читать далее –>
  • Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2807
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