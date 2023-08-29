Воздушная тревога, взрывы в Луганске и атака беспилотников в РФ: главные новости ночи 29 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 29 августа 2023:
- Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника Читать далее –>
- Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции, потому что полагается на относительно элитную пехоту — ISW Читать далее –>
- В нескольких областях – воздушная тревога: названная причина Читать далее –>
- Россиянам снова утомился "украинский беспилотник" на Белгородщине Читать далее –>
- Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
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