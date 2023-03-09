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Воздушная тревога, взрывы в Украине и протесты в Грузии: главные новости ночи 9 марта 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
23к
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога, взрывы в Украине и протесты в Грузии: главные новости ночи 9 марта 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 9 марта 2023 года:

Напомним, что правило "двух стен" и "двух выходов" спасают жизнь.

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Дата публикации
Просмотры
23к
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