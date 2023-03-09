Воздушная тревога, взрывы в Украине и протесты в Грузии: главные новости ночи 9 марта 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 9 марта 2023 года:
- Всю Украину охватила воздушная тревога Читать далее –>
- По всей Украине прогремели взрывы Читать далее –>
- Враг нанес около 15 ударов по Харьковщине: есть попадания в жилой дом Читать далее –>
- Протесты в Тбилиси: спецназ снес баррикады, но протестующие не сдаются Читать далее –>
- В Киеве прогремел ряд мощных взрывов Читать далее –>
Напомним, что правило "двух стен" и "двух выходов" спасают жизнь.
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