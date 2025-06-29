Воздушная тревога застала на мосту: куда бежать и что нельзя делать - советы специалиста по выживанию

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Во время ракетных ударов и атак дронов оставаться на мостах или прятаться под ними — чрезвычайно рискованно.

Об этом рассказал эксперт по безопасности и выживанию Игорь Молодан в эфире Новости.LIVE.

По его словам, мосты являются объектами повышенной опасности, поскольку именно они могут быть запрограммированными целями для ракетного вооружения или беспилотников.

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«Вообще прятаться на мосту опасно, потому что это объект повышенной опасности и именно на эти мосты могут быть рассчитаны удары и дронов, и ракеты, которые там летят. Куда они прилетят, никто не знает, что у них запрограммировано», — объясняет Молодан.

Эксперт призывает в любом случае покидать мост, если человек находится на нем во время тревоги или атаки. В первую очередь следует двигаться в направлении материковой части, если мост соединяет, например, остров и сушу.

«Надо покидать в любом случае. В какую сторону покидать — это в зависимости от того, сколько времени есть. Желательно, конечно, что на материковую, так скажем, с острова переходить часть и там уже искать укрытие», — говорит он.

В случае, когда оставить мост невозможно, эксперт советует искать углубление или спускаться до уровня воды. В то же время он предупреждает: заходить в воду категорически запрещено.

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«К воде спуститься — да. Но подчеркиваю, не в воду. В воду нельзя прыгать, нырять, потому что были такие случаи. Потому что, когда взрыв в воде происходит, тогда этот гидроудар распространяется на большое расстояние. Человек может просто не выжить», — отметил Игорь Молодан.

Напомним, ранее мы писали о том, что владельцы частных подземных паркингов в Киеве имеют право решать, пускать ли людейво время воздушной тревоги. Если паркинг официально включен в фонд защитных сооружений, владелец обязан предоставлять доступ для укрытия. Без такого статуса он может отказать в проходе, и это не будет нарушением.