Воздушная тревога звучала сразу в нескольких областях: карта

В понедельник, 17 июля, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога 17 июля прозвучала в Киевской области и Киеве, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

Традиционно сигнал тревоги объявлен в Луганской области и в Крыму.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в РФ взлетали стратегические бомбардировщики.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сообщили в ПС.