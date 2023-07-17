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Воздушная тревога звучала сразу в нескольких областях: карта

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1089
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога звучала сразу в нескольких областях: карта

Воздушная тревога звучит 17 июля сразу в нескольких областях

В понедельник, 17 июля, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога 17 июля прозвучала в Киевской области и Киеве, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

Традиционно сигнал тревоги объявлен в Луганской области и в Крыму.

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По сообщению Воздушных сил ВСУ, в РФ взлетали стратегические бомбардировщики.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сообщили в ПС.

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Дата публикации
Просмотры
1089
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