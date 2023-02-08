Воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины: не пренебрегайте личной безопасностью

В ночь на 8 февраля воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины.

Около 02:00 8 февраля 2023 воздушная тревога была объявлена в нескольких областях на востоке Украины.

В частности, речь идет о Луганской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и территории автономной республики Крым.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями официальных властей.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

По предварительной информации, тревога объявлена из-за угрозы применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке.

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Напомним, что ЗРК С-300 – до 70-100 км по наземным целям от точки запуска, а ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.

Также, согласно информации в социальных сетях, в Краматорске раздались взрывы. Однако пока это сообщение не подтверждено официальными властями.

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