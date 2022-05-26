Воздушно-десантные войска РФ в Украине понесли большие потери — разведка Великобритании

Десантники России понесли большие потери в Украине.

Воздушно-десантные войска ВС РФ использовались с самого начала полномасштабного вторжения в Украину, но их использование было неэффективным.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

В частности, российские войска пытались наступать на Киев через аэродром Гостомель в марте, в апреле воевали на Изюмском направлении, а в мае форсировали Сиверский Донец в Белогоровке.

Британская разведка сообщает, что РФ обычно привлекает ВДВ для выполнения очень сложных военных операций.

"ВДВ численностью 45 000 человек состоит в основном из профессиональных контрактников. Его члены пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату", – сообщает британская разведка.

В войне против Украины российские десантники понесли большие потери, потому что использовались в операциях, более подходящих для тяжелой бронированной пехоты.

Британская разведка считает, что такое использование ВДВ "отражает стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество воздуха".

"Неспособность предвидеть украинское сопротивление и дальнейшее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России", — подытожили в разведке Великобритании.

Последний уровень защиты Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/QCCDhm8rHj — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 26 мая 2022

Напомним, что львовские десантники уничтожили подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии кафиров в одном из районов выполнения заданий. Да, враг понес потери в технике и личном составе.

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