Воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов — мониторинговые каналы

Тревога по областям – из-за атаки вражескими дронами.
В столице тревогу не объявляют, потому что есть вероятность устранения угрозы на подлете.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
Напоминаем, что ПВО в каждом регионе многоступенчатое и когда цель пролетает определенный рубеж — только тогда объявляют тревогу.
Явной угрозы ракетного удара пока нет, но надо понимать, что сейчас война и угроза всегда.
Сейчас на Юге уже понемногу объявляют отбой, но появились цели на Черниговщине.
В общей сложности фиксируется 4 цели из Черкасщины в сторону юга и 4 в направлении северо-востока Киевщины со стороны Славутича.
Находитесь в укрытиях к отбою.
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