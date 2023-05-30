Воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов — мониторинговые каналы

В столице тревогу не объявляют, потому что есть вероятность устранения угрозы на подлете.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

Напоминаем, что ПВО в каждом регионе многоступенчатое и когда цель пролетает определенный рубеж — только тогда объявляют тревогу.

Явной угрозы ракетного удара пока нет, но надо понимать, что сейчас война и угроза всегда.

Сейчас на Юге уже понемногу объявляют отбой, но появились цели на Черниговщине.

В общей сложности фиксируется 4 цели из Черкасщины в сторону юга и 4 в направлении северо-востока Киевщины со стороны Славутича.

Находитесь в укрытиях к отбою.