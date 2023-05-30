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Воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов — мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1964
Время на прочтение
1 мин
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Воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов — мониторинговые каналы

Россия продолжает атаковать Украину вражескими беспилотниками. / Фото: ТСН.ua

Тревога по областям – из-за атаки вражескими дронами.

В столице тревогу не объявляют, потому что есть вероятность устранения угрозы на подлете.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

Напоминаем, что ПВО в каждом регионе многоступенчатое и когда цель пролетает определенный рубеж — только тогда объявляют тревогу.

Явной угрозы ракетного удара пока нет, но надо понимать, что сейчас война и угроза всегда.

Сейчас на Юге уже понемногу объявляют отбой, но появились цели на Черниговщине.

В общей сложности фиксируется 4 цели из Черкасщины в сторону юга и 4 в направлении северо-востока Киевщины со стороны Славутича.

Находитесь в укрытиях к отбою.

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Дата публикации
Просмотры
1964
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