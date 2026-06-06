Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей: какая угроза

Большинство людей десятилетиями соблюдают привычки стирать одежду при 40°C или даже 90°C, считая это «гарантией чистоты». Однако специалисты по гигиене и здоровью отмечают: такая стратегия не только не всегда эффективна, но может вредить тканям и вашему кошельку.