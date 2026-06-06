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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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296
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Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей: какая угроза

В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей Украины 6 июня объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.

Об этом стало известно из карты тревог.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — сообщили в ПС.

По состоянию на 14:39 сигнал воздушной тревоги раздавался в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Одесской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Воздушная тревога 6 июня / © alerts.in.ua

Воздушная тревога 6 июня / © alerts.in.ua

Напомним, 6 июня враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили жилой сектор и объект критической инфраструктуры.

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Дата публикации
Количество просмотров
296
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