Воздушные горки, спирали и пируэты: под Харьковом украинские и иностранные пилоты устроили масштабное авиашоу

Воздушные горки, спирали и пируэты: под Харьковом украинские и иностранные пилоты устроили масштабное авиашоу

Пилоты на харьковском авиафестивале приняли участие уже в седьмой раз.

Масштабный авиафестиваль — прошел на аэродроме под Харьковом. На выходных в небо поднялись более двух десятков самолетов и вертолетов. Свои умения показывали и украинские пилоты, и их иностранные коллеги.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок" 30 августа

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Словно привязаны друг к другу. Облака рассекают дельфины или реактивные Л-29. Еще мгновение и рисуют в воздухе тюльпан. Под аккомпанемент громкой музыки над землей поднимается украинский УТС-450. Это выступление — дебютное. До сих пор он летал только на испытаниях. Его собрали в Запорожье. Похож на советский Як-52, но новый и мощный. От предшественника — разве что фюзеляж.

"Можно использовать для начальной подготовки или повышенной подготовки летного состава в тренировочных полетах в сложных и простых условиях", — рассказал директор Харьковского аэроклуба им. Гризодубовой ОСО Украины Сергей Филатов.

Так в небе маневрируют словенские гости на чешском самолетике. Он может преодолеть две тысячи километров без дозаправки. За штурвалом этой железной птицы — пилот, который налетал 11 тысяч часов. На руке показывает особенное для него тату.

"Это координаты кораллового рифа. Где я в полете развеял прах своей матери", — говорит иностранный летчик Оливер Ронво.

И пилот, и авиаконструктор. Киевлянин Юрий Яковлев демонстрирует свои сверхлегкие судна.

"На 100 километров — это 3,8 литра. Самый экономичный самолет в мире в классе "взлетный вес от 300 до 500 килограмм", — добавляет чемпион мира по сверхлегкой авиации Юрий Яковлев.

На харьковский авиафестиваль пилоты собираются уже в седьмой раз.

"Сейчас в большей степени люди задаются вопросом:" А смогу ли я заработать, работая пилотом или техником". Но все-таки все начинается с романтики. Когда дети, который вот здесь ходят, будет говорить: "Я хочу быть пилотом" — ну, наверное, тогда и будем считать, что цель нашего фестиваля достигнута", — подчеркнул директор Харьковского аэроклуба им. Гризодубовой ОСО Украины Сергей Филатов.

А завершился он необычно — на 20-метровой высоте два спортсмена ходили по канату между двумя воздушными шарами.

Новости Украины: на аэродроме под Харьковом состоялся масштабный авиафестиваль

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