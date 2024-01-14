Воздушные силы – о полном переходе на западную авиацию: "Это все будет очень сложно"

Вероятно, что Воздушные силы, кроме F-16, получат и шведский самолет Gripen.

Украина в перспективе перейдет на западную авиацию, однако на первых этапах ее будет трудно обслуживать из-за разнообразия типов самолетов и ограниченных инфраструктурных возможностей.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарфона в воскресенье, 14 января.

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По словам спикера, вероятно, что Воздушные силы, кроме только F-16, получат и шведский самолет Gripen.

"Вы видите разные страны, имеющие один, максимум — два типа самолетов на вооружении. У нас сегодня — четыре типа советских самолетов. Мы еще хотим брать западный F-16 и так далее. Это все будет очень сложно — содержать и эксплуатировать разные типы авиационной техники", — сказал Игнат.

Напомним, в декабре Владимир Зеленский сообщил, что первые 18 истребителей F-16 уже готовят к передаче Украине.

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