Воздушные силы показали, как пилот МиГ-29 ночью уничтожает "Шахед": видео

Воздушные силы показали, как летчик-истребитель Denfix уничтожает Shahed в ночном небе.

Соответствующее видео обнародовало Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

«Denfix — пилот фронтового истребителя МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации Воздушное командование „Запад“ Воздушных Сил ВС Украины. Наша авиация при необходимости привлекается для отражения ракетно-авиационных ударов врага и демонстрирует высокую результативность и эффективность в борьбе с крылатыми ракетами и ударными дронами врага», — говорится в сообщении.

На видео — ночная боевая работа летчика. Ракетой класса «воздух-воздух» он уничтожает Shahed.

На боевом счету пилота — более 20 уничтоженных крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, на прошлой неделе украинские силы ПВО обнаружили в небе над украинскими городами модифицированный ударный дрон Shahed. Его отличие — в интеллектуальном наполнении и технологических характеристиках, которые делают этот беспилотник более опасным, чем предыдущие версии.