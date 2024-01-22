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Воздушные Силы предостерегли о вражеских беспилотниках в одной из областей

Воздушные Силы предостерегли о вражеских беспилотниках в одной из областей

Иранские дроны-камикадзе снова угрожают Украине

Началась очередная беспокойная ночь для украинцев.

После масштабного отбоя из-за угрозы опасности от беспилотников в Одесской области объявили воздушную тревогу.

"Внимание! Одесская область — угроза применения ударных БПЛА!", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в регионе.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

"Ударные беспилотники в нашу сторону! Жители Одесщины и гости региона, находитесь в укрытиях! Это важно!", — добавил глава Одесской ОВА Олег Кипер в социальных сетях.

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