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Воздушные силы предупредили о ракетах в некоторых областях: карта тревоги

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Воздушные силы предупредили о ракетах в некоторых областях: карта тревоги

Воздушная тревога. / Фото: ТСН.ua

Людей просят не пренебрегать сигналом об опасности.

В пятницу, 27 октября, в воздушную тревогу несколько ракет зафиксировали в Николаевской и Кировоградской областях. В ряде областей также есть угроза ракетной атаки.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Сначала военные сообщили, что несколько ракет зафиксировали в Николаевской области. Через несколько минут стало известно, о воздушных целях еще и в Кировоградской области.

"Кропивницкий — в укрытие", — подчеркнули ПС.

Также сообщалось о ракетной опасности в Черкасской и Полтавской областях.

Карта тревог на 27 октября. / ©
Карта тревог на 27 октября.

Напомним, ночью Россия выпустила по Украине "Искандер-М" и шесть дронов. По враждебным целям работала ПВО ВСУ. Были уничтожены пять "Shahed-136/131" в пределах Херсонской и Николаевской областей.

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