Воздушные силы предупреждают о нескольких группах беспилотников: где объявлена тревога

В ряде областей на востоке и юге раздаются сирены.

Воздушные силы вечером 23 января сообщили о нескольких группах беспилотников "Shahed", вошедших в воздушное пространство Украины. В ряде областей – воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование ВС ВСУ.

"Пока "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области в направлении Кировоградщины", — сообщили Воздушные силы в 20:43.

Ранее в ВСУ информировали о нескольких группах БПЛА на границе Донецкой и Днепропетровской областей: "Направление движения — северное".

Впоследствии стало известно об очередной группе "Shahed" из Херсона в направлении Николаевской области. "Группы вражеских ударных дронов на Харьковщине и Днепропетровщине следуют в направлении Полтавщины", — информируют ПС.

По состоянию на 21.00 воздушная тревога охватила часть южных, восточных и центральных областей.

Карта тревог на 21:00 вторника, 23 января.

Как сообщалось, с начала суток в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Во время последней в Днепре произошли взрывы. В Днепровском районе была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Читайте также: