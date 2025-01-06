Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки россиян по Украине

Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки россиян по Украине

Ночью работала ПВО / Фото: Associated Press

В ряде регионов работала ПВО.

В ночь на 6 января 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с южного направления и 128 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 79 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

49 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. Предварительно  обошлось без жертв и пострадавших.

"По состоянию на 8:30 новые группы вражеских БпЛА заходят с севера", — добавили в ведомстве.

Напомним, Киевщина пережила очередную массированную атаку. В области работали силы ПВО по враждебным целям. Люди не пострадали, попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущены.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация