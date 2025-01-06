Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки россиян по Украине

В ночь на 6 января 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с южного направления и 128 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 79 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

49 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

"По состоянию на 8:30 новые группы вражеских БпЛА заходят с севера", — добавили в ведомстве.

Напомним, Киевщина пережила очередную массированную атаку. В области работали силы ПВО по враждебным целям. Люди не пострадали, попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущены.

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