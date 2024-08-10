Воздушные силы Швеции и Германии перехватили российский самолет-разведчик над Балтией

Самолет находился в воздушном пространстве над Балтией без плана полета.

Истребители германских и шведских военно-воздушных сил поднимались в небо над Балтией для перехвата российского морского патрульного самолета Ил-20М.

Об этом информируют на странице ВВС Германии в соцсети X.

Отмечается, что российский самолет влетел в международное воздушное пространство над Балтийским морем, не выйдя на связь с авиадиспетчерами.

Кроме того, самолет находился в воздушном пространстве над Балтией "без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением".

Накануне стало известно, что пилоты ВВС Германии вместе со шведскими военными летчиками перехватили два истребителя Су-30 страны-агрессора РФ над акваторией Балтийского моря.

Напомним, катер береговой охраны США в понедельник, 5 августа, наткнулся на российское судно во время патрулирования вблизи Алеутских островов на Аляске.

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