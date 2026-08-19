- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 1 мин
Воздушные силы снова публикуют данные о запущенных РФ и сбитых целях: результаты ночной атаки
Силы обороны Украины отразили очередную воздушную атаку врага, включавшую ракеты «Искандер-М» и десятки дронов.
В ночь на 19 августа российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и десятками ударных дронов. Воздушные силы ВСУ обнародовали данные о количестве запущенных и сбитых вражеских целей.
Об этом говорится в телеграм-канале Командования ВС.
Россияне атаковали Украину с вечера 18 августа и ночью 19 августа. Для удара противник применил:
две баллистические ракеты «Искандер-М»,
65 ударных дронов типа «Шахед», в том числе реактивных, «Гербера», баражирующие боеприпасы «Бандероль» и дроны-имитаторы типа «Пародия».
Запуски осуществлялись из направлений Курска, Орла, оккупированной территории Донецкой области и Гвардейского в оккупированном Крыму.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, на утро украинская ПВО уничтожила или подавила на севере, юге и востоке Украины:
56 вражеских беспилотников разных типов,
два боеприпаса «Бандероль».
В то же время, зафиксировано попадание в 10 локациях. Еще на трех местах было обнаружено падение сбитых воздушных целей и их обломков.
Напомним, ранее в августе Воздушные силы ввели ограничения в утренних сводных итогах по количеству задействованных, сбитых или подавленных вражеских баллистических ракет во время массированных атак. Как отмечал начальник управления коммуникаций Командования ВС Юрий Игнат, онлайн-информации об угрозах в мессенджерах и предоставление обобщенных данных для медиа остаются без изменений.