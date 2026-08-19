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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Воздушные силы снова публикуют данные о запущенных РФ и сбитых целях: результаты ночной атаки

Силы обороны Украины отразили очередную воздушную атаку врага, включавшую ракеты «Искандер-М» и десятки дронов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Ракетно-дроновая атака по Украине

Ракетно-дроновая атака по Украине / © ТСН.ua

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В ночь на 19 августа российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и десятками ударных дронов. Воздушные силы ВСУ обнародовали данные о количестве запущенных и сбитых вражеских целей.

Об этом говорится в телеграм-канале Командования ВС.

Россияне атаковали Украину с вечера 18 августа и ночью 19 августа. Для удара противник применил:

  • две баллистические ракеты «Искандер-М»,

  • 65 ударных дронов типа «Шахед», в том числе реактивных, «Гербера», баражирующие боеприпасы «Бандероль» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

Запуски осуществлялись из направлений Курска, Орла, оккупированной территории Донецкой области и Гвардейского в оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, на утро украинская ПВО уничтожила или подавила на севере, юге и востоке Украины:

  • 56 вражеских беспилотников разных типов,

  • два боеприпаса «Бандероль».

В то же время, зафиксировано попадание в 10 локациях. Еще на трех местах было обнаружено падение сбитых воздушных целей и их обломков.

Напомним, ранее в августе Воздушные силы ввели ограничения в утренних сводных итогах по количеству задействованных, сбитых или подавленных вражеских баллистических ракет во время массированных атак. Как отмечал начальник управления коммуникаций Командования ВС Юрий Игнат, онлайн-информации об угрозах в мессенджерах и предоставление обобщенных данных для медиа остаются без изменений.

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