Воздушные силы сообщают об активности тактической авиации на юго-восточном направлении

Из-за вражеской авиации воздушная тревога объявлена в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Около двух часов ночи Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
Из-за объявленной угрозы воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Также мониторинговые каналы сообщат об активности тактической авиации врага на юге. Существует угроза пусков управляемых авиационных бомб по линии фронта в Херсонской области, в Запорожской области и смежных районах.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 2 августа российские террористы выпустили по Украине 37 иранских беспилотников Shahed.
Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что кафиры атаковали Украину дронами из трех направлений.
Читайте также:
- В Украине рассказали об уникальных дронах, работу которых "скоро можно будет увидеть"
- Как ночью сбивали атакующие Украину "Шахеды": в ГНСУ показали видео
- Война возвращается в свои символические центры: все, что известно о "хлопке" в Москве