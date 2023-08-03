Воздушные силы сообщают об активности тактической авиации на юго-восточном направлении

Около двух часов ночи Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Из-за объявленной угрозы воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Также мониторинговые каналы сообщат об активности тактической авиации врага на юге. Существует угроза пусков управляемых авиационных бомб по линии фронта в Херсонской области, в Запорожской области и смежных районах.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 2 августа российские террористы выпустили по Украине 37 иранских беспилотников Shahed.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что кафиры атаковали Украину дронами из трех направлений.

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