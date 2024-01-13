Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов" в направлении Киева

Объявлена тревога.
Утром 13 января во время тревоги Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов" российской оккупационной армией.
Об этом говорится в сообщении Командования ВС ВСУ.
В 07:00 военные проинформировали о еще одном пуске "Кинжала". Позже предупредили. что ракеты летят в направлении столицы.
"Киев в укрытие! "Кинжалы" на Киев", — говорится в сообщении.
Напомним, воздушная тревога охватила всю Украину утром 13 января. Ее объявили из-за вхождения крылатых ракет в воздушное пространство страны.