Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов" в направлении Киева

Утром 13 января во время тревоги Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов" российской оккупационной армией.

Об этом говорится в сообщении Командования ВС ВСУ.

В 07:00 военные проинформировали о еще одном пуске "Кинжала". Позже предупредили. что ракеты летят в направлении столицы.

"Киев в укрытие! "Кинжалы" на Киев", — говорится в сообщении.

Напомним, воздушная тревога охватила всю Украину утром 13 января. Ее объявили из-за вхождения крылатых ракет в воздушное пространство страны.

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