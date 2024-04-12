Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

В пятницу, 12 апреля, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

Тревога в Донецкой области продолжается с 08:43, а в Харьковской области — от 09:52. Кроме того, "красная" Николаевская область. В регионе в 08:02 была объявлена ракетная опасность.

Актуальная карта тревог по состоянию на 10:00.

Кроме того, воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

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