Воздушные силы сообщили об опасности ударных БПЛА в Сумской и Полтавской областях

Также ракетная опасность объявлена в Харьковской области.

Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Полтавской и Сумской областях, которые Россия в очередной раз запустила по Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил в Telegram.

"Сумщина и Полтавщина – угроза применения ударных БПЛА! Харьковская область – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.

В воздушных силах уточнили, что первая группа беспилотников на севере Полтавщины двигается в юго-западном направлении (курс может меняться).

Вторая группа враждебных БПЛА входит в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области России.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 сентября российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131", а также баллистической ракетой "Искандер-М".

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дроны-камикадзе "Шахед" до сих пор остаются непростой целью для сил противовоздушной обороны.

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