Воздушные силы создают новую бомбардировочную бригаду с истребителями Mirage 2000 — Forbes

По сообщению Минобороны Франции, продолжается подготовка украинских пилотов и механиков для Mirage 2000-5.

Французские истребители Dassault Mirage 2000-5, которые должны прибудить в Украину в первом квартале следующего года, добавят в новую бригаду Воздушных сил. Она будет бить по кораблям, штабам и составам РФ.

Об этом сообщил во вторник, 8 октября, министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет Forbes.

"На авиабазе в Казо, в Жиронде они будут оснащены новым оборудованием: для борьбы с воздухом и радиоэлектронным противодействием. Продолжается подготовка украинских пилотов и механиков", — написал он.

В информационном агентстве подтверждают предположение наблюдателей, что украинские ВВС вооружат эти истребители теми же боеприпасами французского производства, которые уже висят на своих старых советских самолетах. Боевые самолеты Микоян МиГ-29, Су-24 и Су-27. К ним относятся крылатые ракеты SCALP-EG и планирующие бомбы Hammer.

"Когда Mirage 2000 прибудут, они смогут укомплектовать новую бригаду, которая будет воевать вместе с закаленной 7-й бригадой тактической авиации, добавляя мощности глубоким ударам украинской авиации по российским военным кораблям, батареям противовоздушной обороны, штабам и складам снабжения Украины", – сказано на сайте.

Напомним, авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему Украина отказалась от шведских самолетов Gripen.

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