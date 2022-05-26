Воздушные силы Украины поразили ротно-тактическую группу российских оккупантов: уничтожена живая сила и техника

Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты российских оккупантов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое противовоздушной обороной ВСУ.

За прошедшие сутки, 25 мая, оккупанты продолжали обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами. Два из них смогли перехватить и ликвидировать украинские пилоты.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Около 20 часов с территории россии были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления. Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить в "Сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

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В прошлые сутки ударная авиация Воздушных Сил нанесла удар по позициям оккупационных войск. В этот раз украинские защитники поразили ротно-тактическую группу противника.

В результате была уничтожена живая сила и около 10 единиц легкой бронированной техники.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных Сил сбили 5 БпЛА типа "Орлан-10".

За сутки Воздушными силами ВСУ уничтожено:

5 БпЛА ("Орлан-10");

2 крылатые ракеты;

10 ед. легкой бронированной техники.

Напомним, что украинские военные уничтожили БМП-3 кафиров с полным боекомплектом.

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