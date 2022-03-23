Воздушные силы Украины "приземлили" 2 самолета оккупантов в Харьковской области

Защитники Украины сбили два вражеских самолета.

У российских оккупантов благодаря работе воздушных сил Украины стало на 2 самолета меньше.

Об этом сообщает Воздушное командование "Схід".

"Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных Сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, несшие смерть мирным городам", — говорится в сообщении.

Напомним, что одним из самых больших сюрпризов в войне России против Украины стало то, что она не смогла победить Украину в воздухе. Военные обозреватели предполагали, что Россия быстро уничтожит или парализует противовоздушную оборону и военную авиацию Украины, но этого не произошло, и более того, украинские летчики помогли защитить силы обороны на земле и предотвратить более активные бомбардировки оккупантами украинских городов.