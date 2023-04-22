Воздушные Силы Украины уничтожили на юго-восточном направлении четыре иранских дрона-камикадзе

В частности, уничтожены «Shahed-136/131».
Вечером 21 апреля 2023 года около 19.00 противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе «Shahed-136/131».
Об этом информируют Воздушные Силы Украины в социальных сетях.
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Восток» Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти «шахедов».
«Держим небо! Итого – к победе!», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 21 апреля россияне запустили по Украине 10 дронов-камикадзе Shahed. Восемь из них были обнаружены и сбиты на подлете в Киев.
Но захватчики попали одним из дронов по Полтавскому району. В результате были разрушены гражданская инфраструктура и вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал.
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