Воздушные Силы ВСУ: осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС

Не пренебрегайте личной безопасностью.
Осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06.00 – 07.00.
Ответственно отнеситесь к тревогам.
По Украине ширятся воздушные тревоги. Находитесь в укрытиях.
"Ракетная опасность – Одесская, Николаевская и Херсонская области" – сообщили Воздушные Силы ВСУ
Также в ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из России.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.
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