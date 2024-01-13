Воздушные Силы ВСУ: осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС

Осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06.00 – 07.00.

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Ответственно отнеситесь к тревогам.

По Украине ширятся воздушные тревоги. Находитесь в укрытиях.

"Ракетная опасность – Одесская, Николаевская и Херсонская области" – сообщили Воздушные Силы ВСУ

Также в ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из России.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.

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