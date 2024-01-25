Воздушные Силы ВСУ отразили очередную атаку "шахедов" и борются с неистовой фейковой российской пропагандой

Воздушные Силы избивали, бьют и избивают врага, где бы он ни был, будут защищать наших граждан от террористических атак врага.

Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы ежедневно и каждую ночь под обстрелами вражеских ракет, бомб и дронов.

Об этом напоминают в сообщении Воздушные Силы ВСУ.

Воздушные Силы делают все, чтобы получить врага как в небе, так и на земле.

"Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает!", — говорится в текст сообщения.

В течение дня 24 января 2024 года исступленная российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию – пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна – они хотят снизить международную поддержку нашего государства.

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"Не получится! Украина имеет право на защиту и право на уничтожение средств воздушного нападения агрессора", — отмечают украинские защитники.

"Только что отбита очередная атака «шахедов». Результаты утром. Воздушные Силы продолжают ведение боевых действий! Итого – к победе!", — резюмировал командующий Воздушными Силами ВС Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук.

Напомним, на борту упавшего в среду, 24 января, грузового Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области, вероятно, были ракеты С-300, которыми оккупанты обстреливают Украину.

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