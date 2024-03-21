Воздушные Силы ВСУ подтвердили информацию о взлете вражеских бортов: не игнорируйте сигнал тревоги

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:00.

Зафиксировано около 9 бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ).

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:00.

"Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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