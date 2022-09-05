Воздушные силы ВСУ "покошмарили" оккупантов: нанесены удары по пунктам управления и складам

За прошедшие сутки по всем направлениям отлично поработали также и Воздушные силы ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия нанесли ракетные удары и огневые поражения по пунктам управления разного уровня, складам с боеприпасами стратегического уровня, районам сосредоточения боевой техники и личного состава, районам сосредоточения и огневым позициям подразделений артиллерии, а также другим важным целям.

"В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются", — отметили в Генштабе.

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