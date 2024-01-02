Воздушные Силы ВСУ предупредили о 9 вражеских бомбардировщиках Ту-95МС: не игнорируйте воздушную тревогу

Предварительно, 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область) совершают полет в юго-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря – 04.00-05.00.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги" – Воздушные Силы ВСУ.

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Напомним, что ранее в Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники.

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