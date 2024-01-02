Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушные Силы ВСУ предупредили о 9 вражеских бомбардировщиках Ту-95МС: не игнорируйте воздушную тревогу

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2730
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушные Силы ВСУ предупредили о 9 вражеских бомбардировщиках Ту-95МС: не игнорируйте воздушную тревогу

Пока неизвестно, это тренировочный вылет вражеских самолетов.

Находитесь в укрытиях.

Предварительно, 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область) совершают полет в юго-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря – 04.00-05.00.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги" – Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, что ранее в Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2730
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация